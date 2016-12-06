ليبيا .. الأولى عربيا و22 عالميا في تنامي الجريمة

أخبار ليبيا 24 – خاص

صُنفت ليبيا في المركز الأول عربيا والـ 22 عالميا، في مؤشر الجريمة، في تقرير أعده موقع موسوعة قاعدة البيانات “ناميبو”، أحد أكبر قواعد البيانات على شبكة الإنترنت في العالم ، وذلك من حيث متابعة تطور القتل والسطو والسرقة والاغتصاب وغيرها من أشكال الجريمة.

جاء في التقرير السنوي لموقع “ناميبو” بخصوص الجريمة المنظمة، أن ليبيا احتلت المركز 22 عالميا في معدل ارتفاع الجريمة والأولى عربيا بتقييم 57.81، تلتها الجزائر في المركز 24 عالميا والثانية عربيا، من مجموع 117 بلدا أجريت عليه عملية المسح، ثم تحل مصر ثالثا، فالصومال، وبعدها سوريا، حيث تعد هذه الدول الأكثر في الوطن العربي التي تشهد اعتداءات يومية وسرقة وسطوا واغتصابا وقتلا.