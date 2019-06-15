عودة وحدات الجيش لمعسكراتها بعد القضاء على داعش في الفقهاء وجبال الهروج

عودة وحدات الجيش لمعسكراتها بعد القضاء على داعش في الفقهاء وجبال الهروج

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلنت كتيبة خالد بن الوليد بالقوات المسلحة عودتها إلى معسكراتها الخاصة بها بعد المشاركة في معارك شرسة استمرت لثلاث أيام مع تنظيم الدولة الإرهابي “داعش” في جبال الهروج وفي مواقع لها قرب منطقة الفقهاء .

وأكدت الكتيبة أن المعارك أسفرت عن مقتل عدد كبير من عناصر التنظيم الإرهابي فاق 16 عنصر وتدمير قرابة 11 سيارة تابعة لهم .

الكتيبة أوضحت أن المعارك نفسها أسفرت عن إصابة فرد واحد فقط من الكتيبة، وتدمير سيارة واحدة نتيجة انفجار لغم أرضي .

وأشارت الكتيبة إلى أن عناصر داعش والتي تطلق على نفسها اسم “مجموعة الذئاب المنفردة” هي نفسها التي قامت بمهاجمة مناطق الفقهاء وغدوة وتراغن في المدة الماضية .

يشار إلى أن قوات الجيش الليبي باغتت فلول تنظيم “داعش” الإرهابي المختبئة في جبال الهروج، وتمكنت من قتل أكثر من 12 عنصر إرهابي تابعين لمجموعة يطلق عليها “الذئاب المنفردة ” .