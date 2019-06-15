مشرفة أحد مراكز نازحي غات: لجنة الأزمة غير متعاونة

أخبار ليبيا24- خاص

نفت المشرفة على النازحين في مدرسة أسماء بنت أبي بكر في غات آمال عبدالله لـ”أخبلر ليبيا24″ وجود أي تعاون من لجنة الأزمة مع المركز الذي يعاني فيه النازحون أوضاعا صعبة.

وأوضحت عبدالله أن المدرسة لم تتحصل على أغطية وفرش للأسر النازحة، كما أن لجنة الأزمة لم تهتم بتحسين المياه التي يشربها النازحون هنا، إضافة إلى أنه تخصص سيارة إسعاف للمركز وهو ما يعرقل سرعة التعامل مع الكثير من الحالات التي تحتاج للتدخل السريع ليلا.

وأفادت المشرفة على النازحين أنه يصعب على الأطقم الطبية التعامل مع حالات الولادة وحالات النزيف وغيرها مما يشهدها المركز.

وأكدت أن لجنة الأزمة لم يصل منها أي نوع من المساعدات لمن نزحوا إلى المدرسة، عدا تعاون متطوعي الهلال الأحمر الذين تطوعوا بمساعدة بعض الأسر في المركز، الذي أوضحت أنه ملئ بالأطفال غير المطعمين.

وذكرت عبدالله أن دورات المياه في المركز غير لائقة ويتم التخلص من الفضلات خارج فناء المدرسة، وهو ما قد يُنْذِرُ بكارثة بيئية مستقبلا.

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