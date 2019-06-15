ناشط من غات: عدد من الأسر النازحة تعاني أوضاعًا معيشية صعبة

ناشط من غات: عدد من الأسر النازحة تعاني أوضاعًا معيشية صعبة

أخبار ليبيا24- خاص

قال الناشط المدني بجمعية “تارتيت” حسين كويوي لـ”أخبار ليبيا24″ إن نسبة كبيرة من الأسر النازحة من عمارات الشركة الصينية في غات يعانون أوضاعًا معيشية صعبة في أماكن النزوح.

وبيّن كويوي أن الأسر النازحة في مدرسة أسماء بنت أبي بكر يعانون من نقص الفرش وأسرة النوم، كما لايملكون تغذية جيدة أو مياه كافية للشرب.

وأضاف الناشط المدني أن اغلب الأسر هنا لاتملك خصوصية في أماكن النوم وهو ما يجعل المكوث هنا شبيها بالمعتقل أكثر منه مركز للجوء، حسب وصفه.

وناشد كويوي السلطات المحلية وفرق الإنقاذ بضرورة الاهتمام بهذه الفئة من النازحين وتوفير الرعاية الصحية الكافية لهم، محذرا من أن إهمال هؤلاء سيتسبب في مشاكل صحية واجتماعية قد يصعب حلها.

وأبدى الناشط المدني استغرابه من أن كل قوافل الإغاثة الآتية لغات لم يظهر لها أي أثر في الظروف المعيشة التي يحياها هؤلاء هنا.

يشار إلى أن عدد النازحين جراء فيضانات غات وصل إلى 2500 نازح توزعوا على خمس نقاط في المدينة.