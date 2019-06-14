الخليج العربي تضع خطة لاستعادة الإنتاج بحقل السرير النفطي

أخبار ليبيا 24 – خاص

عقدت إدارة شركة الخليج العربي للنفط اجتماعا استثنائيا عاجلا وذلك لمناقشة أسباب الحريق الذي شب بالمحطة (Kv11 ) بالمجمع رقم(1) بحقل السرير النفطي، والذي أدى إلى إنخفاض الإنتاج بالحقل حوالي من (25) إلى (30) ألف برميل في اليوم، وتم مناقشة وضع خطة لاستعادة الإنتاج بالمجمع.

وتقرر خلال هذا الاجتماع وضع حل مؤقت وهو تهيئة إحدى المحطات القديمة، والتي ستؤدي إلى إعادة (80%) من إنتاج المحطة السابقة، إلى جانب العمل على استجلاب محطة جديدة في أسرع وقت ممكن.

يشار أن حريقا قد شب في أحد المحطات بحقل السرير النفطي التابع لشركة الخليج العربي للنفط بالمجمع رقم واحد وهو المجمع الرئيسي بالحقل مما نتج عنه فقدان جزء من الإنتاج اليومي لحقل السرير أحد أكبر الحقول النفطية في ليبيا.