الليبية لحقوق الإنسان تحمل الأجهزة الأمنية في طرابلس مسؤولية الاعتداء على الدكتور “الأجنف”

أخبار ليبيا 24 – خاص

أدانت المنظمة الليبية لحقوق الإنسان الاعتداء المسلّح والضرب والتهديد بالقتل والسطو الذي تعرض له الدكتور أبوبكر الأجنف استشاري أمراض القلب والأوعية الدموية.

الأجنف قال في فيديو مسجل بغرفة العناية الفائقة ” تعرض للسطو والضرب والتهديد بالقتل وسرقة كل مدخّرأتي من قبل شخصين، وتم ربطي واحتجاز ي بحجرة وأنا بحالة حرجة، وجاء هذا عقب انتهاء الدكتور من إجراء عدد من العمليات الجراحية والتي تكللت بإنقاذ حياة 3 مرضى قلب بمصحة الأماني بحي الأندلس .

واعتبرت المنظمة هذا العمل الإجرامي انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان وخاصة الحق في الحياة والأمن والعمل، ويعد هذا العمل جريمة جنائية، مكتملة الأركان، يتحمل مسؤوليته كل الأجهزة الأمنية والضبطية داخل مدينة طرابلس .

المنظمة أكدت أن هذا العمل الإجرامي، جاء بعد تدفق العصابات الإجرامية للعاصمة طرابلس تحت ذريعة حماية العاصمة، وإطلاق العنان لها من قبل حكومة الوفاق الوطني في النهب والسطو والإجرام في المناطق المهجرة من السكان بسبب الاشتباكات ، وكذلك في كل الأماكن التي تمتد إليها نفوذها ، بحجة الدفاع عن طرابلس ومقاومة العدوان .

كما يعد هذا العمل الإجرامي دعوة صريحة لمغادرة وتهجير كل الأطباء والمتخصصين والخبرات أرض الوطن والبحث علي العمل بأمان بالخارج .

وطالبت المنظمة الليبية لحقوق الإنسان من السيد النائب العام فتح تحقيق في هذه الواقعة وإلقاء القبض علي الجناة ومحاسبتهم .

وكذلك كل الأجهزة الأمنية والضبطية القيام بدورها في حماية المواطنين ، من تغول وانفلات المليشيات المسلحة والعصابات الاجرامية في كل المدن الليبية ، وخاصة العاصمة طرابلس .