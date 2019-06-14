مستذكرًا ماحصل على أعتاب مطار بنينا عام 2014 .. الحاسي : قوات الوفاق فشلت أكثر من “25” مرة لدخول مطار طرابلس

مستذكرًا ماحصل على أعتاب مطار بنينا عام 2014 .. الحاسي : قوات الوفاق فشلت أكثر من “25” مرة لدخول مطار طرابلس

أخبار ليبيا 24 – خاص

قال آمر غرفة عمليات المنطقة الغربية التابعة للجيش اللواء عبدالسلام الحاسي إن قوات الوفاق المعترف بها دوليًا حاولت أكثر من 25 مرة استرجاع مطار طرابلس الدولي من قبضة الجيش ولكن دون جدوى.

الحاسي أكد أن الجيش يسيطر على مواقعه الاستراتيجية في مختلف المحاور ويتقدم إلى قلب العاصمة ببطء مقصود الهدف منه تجنيب المدنيين أية مواجهات داخل الأحياء السكنية.

وأوضح الحاسي في تصريحات صحفية أن الجيش يواصل خطته العسكرية لتحرير العاصمة ولن يتراجع عن أهدافه، و أن العالم يدرك أن القوات المسلحة تحارب إرهابيين ومرتزقة اختطفوا العاصمة وعبثوا بمقدرات الدولة ونهبوا المال العالم وتلاعبوا بالمصلحة العليا للوطن.

ونوه الحاسي إلى أن الميليشيات فقدت الجانب الأكبر من إمكانياتها وبات لديها يقين بأنها مهزومة لا محالة، رغم استمرار وصول الدعم التركي بالأسلحة والخبراء في تحدّ سافر لقرارات مجلس الأمن”.

وأختتم اللواء الحاسي حديثه بالقول :” أن الإخوان يروجون أن الجيش قام بزرع ألغام حول المطار، وهو ما نفنده جملة وتفصيلاً، لأن أخلاقنا العسكرية كقوات نظامية تمنعنا من ذلك، وتجعلنا حريصين على سلامة مواطنينا، وعلى تأمين مناطق تمركزاتنا بخططنا المحكمة وقدرات رجالنا في الميدان”.

ومن جهتها، أكدت شعبة الإعلام الحربي أن أكثر من عشرين هجوم حتى الآن على مطار طرابلس الدولي ، وفي كل مرة تعود قوات الوفاق بجر أذيال الخيبة مخلفاً ورائه جثث عناصرهم وآلياتهم المحترقة .

لفتة إلى أن مايحدث الآن بمطار طرابلس، يشبه تمامًا محولة المليشيات الإرهابية من الدخول لمطار بنينا الدولي ببنغازي عام 2014، ولكن كانت بداية النهاية لهذه الجماعات وانتهت 70% من قواتهم على أسوار المطار .