قوات الجيش تباغت “داعش” بجبال الهروج وتقتل أكثر من 12 عنصر إرهابي

أخبار ليبيا 24 – خاص

باغتت قوات الجيش الليبي فلول تنظيم “داعش” الإرهابي المختبئة في جبال الهروج، وتمكنت من قتل أكثر من 12 عنصر إرهابي تابعين لمجموعة يطلق عليها “الذئاب المنفردة ” .

شعبة الإعلام الحربي بالقيادة العامة أكدت أن الهجوم أسفر عن تدمير 6 آليات مسلحة واسترداد آلية مسلحة أخري، لعناصر داعش الإرهابي .

أوضحت الشعبة أن الكتائب والسرايا التي قامت بهذه العملية هي “كتيبة خالد بن وليد” و”التمركزات الأمنية”، و”سرية شهداء الـفقهاء الـتابعة لـكتيبة 116″، لافتة إلى أن هذه الكتائب تقوم الآن بالتعامل مع بقية فلول هذه المجموعات الإرهابية في الجنوب الليبي .

يذكر أن تنظيم دعش الإرهابي يتخذ من جبال الهروج مخبئاً لتنفيذ هجماتها الإرهابية والتي كانت وراء الهجوم المتكرر على منطقة الفقهاء وتراغن وغدوة .

يشار إلى قوات كتيبة خالد بن الوليد بالقيادة العامة للقوات المسلحة، والقوة المساندة، خاضت معركة عنيفة ضد عناصر من تنظيم داعش الإرهابي، في منطقة شرشرة بالقرب من مدنية الفقهاء.

وانطلقت شرارة المعركة مع الساعات الأولى من فجر اليوم الجمعة، واستمرت حتى بعد عصر اليوم، وتم القضاء على كل العناصر الإرهابية وتدمير السيارات التي كانوا يستقلونها.