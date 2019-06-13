لا للعنف في شهر رمضان

أخبار ليبيا24

شهر رمضان هو شهر الصيام وتلاوة القرآن، هو شهر العتق والغفران، شهر الصدقات والإحسان، إنّه الشهر الّذي تُفتح فيه أبواب الجنات، وتضاعف فيه الحسنات، وتقال فيه العثرات، شهر تُجاب فيه الدعوات، وتُرفع فيه الدرجات، وتُغفر فيه السيئات، شهر يجود الله فيه سبحانه على عباده بأنواع الكرامات.

هذا هو الشّهر العظيم المبارك والمميّز بالنّسبة إلى المسلمين الّذين يمضون هذه الفترة في أجواءٍ من السلام والمحبّة والعطاء رافضين أيّ نوعٍ من أنواع العنف والإرهاب اللّذين يؤدّيان إلى إفساد بهجة المسلمين وتشتيت الروابط بين أفراد المجتمع الإسلاميّ الّذي يضمّ أفرادًا مسلمين فعليين ومؤمنين.

في هذا الشّهر بالذّات تزداد الحملات والدوريّات الأمنيّة المكثّفة في المناطق المختلفة، ولا سيّما في تلك الّتي شهدت سابقًا تهديداتٍ إرهابيّة داعشيّة تطال المدنيين خصوصًا والدولة عمومًا.

في هذا الشّهر تنفتح أعين الجميع وتبقى يقظةً تمامًا للتصدّي لأيّ محاولةٍ إرهابيّة داعشيّة أو غيرها قد تُفسِدُ الأجواء الرمضانيّة على المسلمين المؤمنين.

ففي ليبيا على سبيل المثال، وضعت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق التابعة للمجلس الرئاسي ترتيبات أمنيّة مشدّدة، كما دعا قائد الجيش الوطني اللّيبيّ إلى متابعة العمليّات والهجمات ضدّ داعش في طرابلس وغيرها من المناطق ولا سيّما أنّ شهر رمضان يزيد من عزيمة الجيش اللّيببي ومجهوداته وتضحياته على مكافحة الإرهاب ومحاربة التّنظيم الإرهابيّ والقضاء عليه وعلى جماعاته المنتشرة في مخلف الأرجاء والأراضي اللّيبيّة.

الإرهاب ما زال موجودًا ويستهدف مقدرات البلاد الاقتصاديّة، وهو مدعوم بالمال والسلاح من جهات مختلفة ويستعين بالمرتزقة، لذلك دعا قائد الجيش الليبي إلى الثبات ومواصلة القتال، والمحافظة على أرواح المدنيين، وتنفيذ أوامر قادة المحاور، والتقيّد بالتعليمات القتالية المهمّة، منها رصد القوات المعادية جيّدًا وتحديد أماكن تواجدهم، وكذا الهجوم السريع والمنظم لإرباك العدو وتحقيق مبدأ المفاجأة.

كما طالب قائد الجيش بالمحافظة على الذخائر وخاصة بعد تحقيق النصر، والانتباه إلى خدع القوات المعادية وأخذ الحيطة والحذر منها، وتنظيم التعاون بين القوات من حيث المهام والخطوط والوقت، واستخدام الأسلحة.