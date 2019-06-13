السراج والكبير يبحثان ملف علاج الجرحى والمصابين في الداخل والخارج

أخبار ليبيا 24 – خاص

اجتمع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج صباح اليوم الخميس مع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير.

وتناول الاجتماع الذي عقد بمقر المصرف بطرابلس، متابعة الوضع الاقتصادي والمالي في البلاد، وضمان استمرار قيام القطاع المصرفي بمهامه في توفير احتياجات المواطنين وتقديم الخدمات الأساسية لهم في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

وبحث الاجتماع الإجراءات المتخذة للتخفيف من معانة النازحين، وإجراءات علاج الجرحى والمصابين في الداخل والخارج وحل عدد من المختنقات التي تسبب فيها الاعتداء على طرابلس.

وكانت وزارة الصحة بحكومة الوفاق أصدرت قرار يقضي بصرف منحة مالية أسبوعية لجرحي عملية “بركان الغضب”، وحدد قيمة الموفدين للعلاج لدولة تونس وتركيا وأوكرانيا بما يعادل 100 دولار أسبوعيا .

أما الموفدين لدولتي إيطاليا وألمانيا تصرف لهم منحة أسبوعية بما يعادل 200 يورو طلية فترة علاجهم، أما عن الأعداد فلا توجد إحصائيات محددة من مصادر موثوقة، إلا ما نشر عبر منظمة الأمم المتحدة وهي أرقام تقريبية تشمل المقاتلين في عملية بركان الغضب التي تخوضها المليشيات المسلحة ضد القوات المسلحة وأيضا المدنين ولم يوضح القرار هل يشمل المدنين أم أنه محصور في المقاتلين .