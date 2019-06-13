رفعات القوة تحضر لبطولة العالم في كازاخستان

أخار ليبيا24- خاص

تنطلق خلال هذه الأيام استعدادات منتخب ليبيا لرفعات القوة لذوي الإعاقة الحركية وذلك بإقامة معسكر تحضيري مغلق في صالة مخلوف بمدينة بنغازي.

وتأتي هذه الاستعدادات للمشاركة في بطولة العالم التي تحتضنها كازاخستان من 10 يوليو وحتى 21 من الشهر الجاري وتعتبر هذه البطولة مؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

ويضم منتخب ليبيا 4 رياضيين هم سهيل عبد الناصر الترهوني في وزن 59 ك، وصعب غرس الله في وزن 72 ك، وكذلك إبراهيم بوسميحة في وزن 62 ك، و عبد الرازق مصطفي البعباع في وزن 88 ك.

هذا ويشرف على تدريبات المنتخب الليبي لرفعات القوة المدرب عبد الرحيم الزوي ومساعده عمر شبيك .