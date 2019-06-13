لاحتوائها على فضلات قوارض الرقابة على الأغذية يرفض شحنة أرز

لاحتوائها على فضلات قوارض الرقابة على الأغذية يرفض شحنة أرز

أخبار ليبيا24

أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية ليبيا بنغازي عن رفضه شحنة أرز غير مبشور (خام ) موردة من شركة زاد الخير لا يحمل علامة تجارية برقم إخطار 28418 .

وأوضح المركز أن رفض الشحنة لاحتوائها على فضلات قوارض وبذور لافتا إلى أن بلد المنشأ دولة باكستان.

وأشار مركز الرقابة على الأغذية والأدوية ليبيا بنغازي إلى أن الكمية المرفوضة بلغت 85220 كيلو جرام.

الجدير بالذكر أن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية يبذل جهدًا كبيرًا من أجل الحفاظ على سلامة المواطن والتأكد من سلامة أي مواد غذائية أو دوائية تدخل البلاد في ظل الظروف الراهنة.