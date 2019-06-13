إسقاط طائرة حربية تابعة لقوات الوفاق بمنطقة الدافنية في مصراتة

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلنت شعبة الإعلام الحربي بالقيادة العامة للجيش الوطني إسقاط طائـرة حـربية تابعة لقوات الوفاق المعترف بها دوليًا، ومقتل قائدها بمنطقة الـدافنية بـمصراتة .

الشعبة أوضحت في بيان لها رسمي على صفحة فيسبوك أن الدفعات الأرضية لقوات الجيش تمكنت من إسقاط الطائرة التابعة لقوات الوفاق .

ولفتت الشعبة أن الطائرة كانت تحاول الإغارة على تمركزات للقوات المسلحة في محاور طرابلس .

يشار إلى أن قوات الجيش الوطني تمكنت من إسقاط طائرة تابعة لقوات الوفاق في السابع من مايو أثناء إغارتها على مواقع في وادي الهيرة الواقع بين مدينتي العزيزية وغريان جنوب طرابلس.

وأعلنت القوات المسلحة أن الطائرة التي أسقطت في محور وادي الهيرة، من طراز ميراج “إف -1″، وأكدت أن قائدها يحمل الجنسية البرتغالية.

وأعلن اللواء فوزي المنصوري في تصريحات إعلامية أن الطيار يحمل الجنسية البرتغالية واسمه “جيمي إليس”.