مكتب الشؤون الزراعية بمدينة سرت يأخذ عينات من محصول البطيخ “الدلاع”

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قام مكتب الشؤون الزراعية والحيوانية بمدينة سرت اليوم الأربعاء رفقة مكتب الحرس البلدى للمدينة بأخذ عينات من إنتاج محصول فاكهة البطيخ (الدلاع).

ويعتزم مكتب الشؤون الزراعية بحسب منظمة الرقيب الليبية لحماية المستهلك إرسال العينات إلى “مركز الرقابة على الأغذية” حتى يقوموا بفحصها والتأكد من خلوها من المواد الضارة وسلامتها من الناحية الصحية.

وأكدت منظمة الرقيب الليبية لحماية المستهلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن اللجنة قامت بإعداد بطاقة تعريف لكل عينة.

وأوضحت المنظمة أن هذا الأمر يأتي بعدما كلف المجلس البلدي سرت يوم أمس مسؤول الشؤون الزراعية بسرت ورئيس جهاز الحرس البلدي، بأخذ عينات لكافة المحاصيل الزراعية بالبلدية؛ للتأكد من صحة الشائعات التي تفيد بتسمم محصول البطيخ “الدلاع” في مزارع سرت.

يشار إلى أن شائعات تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص تسمم محصول البطيخ “الدلاع” في مزارع مدينة سرت نتيجة إضافة بعض المواد السامة أثناء زراعته من أجل الكسب السريع غير المشروع.