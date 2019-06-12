بلدي طبرق يشرع في إزالة المحلات العشوائية والورش المخالفة بالمدينة

أخبار ليبيا 24 – خاص

شرع المجلس التسييري لبلدية طبرق صباح اليوم الأربعاء بحملة لإزالة المحلات العشوائية والمخالفة داخل نطلق المدينة .

وقد ترأس رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية الحملة والتي تتكون من القوات المسلحة، والدعم المركزي، والشرطة العسكرية، والحرس البلدي.

واستهدفت الحملة محلات الخضروات العشوائية التي انتشرت في أحياء المدينة، وأيضاً محطات تغيير الزيوت والتي تدار بعناصر أجنبية دون أي تراخيص بالمزاولة، إضافة إلى الورش الموجودة على الأرصفة وممرات المشاة، والتي تسببت في تلوث البيئة بالمدينة .

وسوف تستمر الحملة لعدة أيام حتى تزال كل العوائق التي أعلن عنها المجلس التسييري لبلدية طبرق عبر صفحته الرسمية وعن طريق الإذاعة المسموعة المحلية.

وكان تسييري طبرق قد داهم سوق العرب، وعدد من المحلات، والمطاعم المخالفة، وتم إغلاقها قبل شهر رمضان المبارك.

يشار إلى أن عقد رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية اجتماع عاجل مع جهاز الحرس البلدي بالمدينة، في الثامن والعشرين من من مايو الماضي، وذلك بشأن التعليمات التي أصدرها بشأن إزالة الأكشاك والمحلات المخالفة بعد عطلة عيد الفطر المبارك.