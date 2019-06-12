معيتيق يطلع سلامة على نتائج زيارته الأخيرة لواشنطن

أخبار ليبيا 24

اطلع الممثل الخاص للامين العام في ليبيا غسان سلامة خلال لقائه بعضو المجلس الرئاسي أحمد معيتيق على نتائج زيارته الأخيرة إلى واشنطن.

معيتيق أوضح عبر حسابه الخاص على فيسبوك، أنه تطرق خلال اللقاء إلى الوضع الإنساني في طرابلس والجهود الرامية لتخفيف المعاناة وكذلك سبل العودة إلى العملية السياسية.

وكان معيتيق قال خلال زيارته لواشنطن إن الإدارة الأميركية أكدت له دعمها حكومته، ودعا معيتيق واشنطن إلى الضغط على حلفائها العرب لوقف دعمهم قائد الجيش الليبي خليفة حفتر.