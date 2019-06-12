تعرف على الكائن الذي ظهر في مدينة غات

أخبار ليبيا24

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي ظهور كائن غريب الشكل لأول مرة بمياه الفيضانات الراكدة التى ضربت مدينة غات.

وتساءل الكثير عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن هذا الكائن الغريب وماهو أسمه وانتماءه لأي نوع من الحشرات بعد رؤيته لأول مرة.

الكائن الغريب يسمى “روبيان الصحراء” و يطلق عليه عرب الجزيرة العربية اسم “دغلوب” أو “الدعموص” والأسم العلمي للكائن “Triops”.

ويظل هذا الكائن الذي عاش على الأرض منذ فترة ما قبل التاريخ خامدًا في الإقليم الصحراوي لسنين طويلة، ليفقس بيضه أخيرًا بعد الفيضانات، ويتخذ من البرك والحفرات الطينية المؤقتة التي شكلتها الفيضانات بيئة له.

ويتكيف جيدًا مع ظروف الصحراء، ويظل بيضها كامنًا إلى أن يتعرض لمطر غزير ليفقس وينتشر بكثافة.

ويعيش في العديد من دول العالم و الصحراء الكبرى مليئة به إلا أنه لا يظهر أو ينشط إلا عندما يتحصل على رطوبة تمكنه من العيش .