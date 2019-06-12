الخرطوش: القوات المسلحة تصد الهجوم الأكبر لقوات الوفاق على 3 نقاط

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قال مسؤول المركز الإعلامي في اللواء 73 مشاة المنذر الخرطوش إن القوات المسلحة نجحت في صد هجوم لأكبر قوة تابعة لحكومة الوفاق على 3 نقاط.

وأضاف الخرطوش أن قوات الوفاق حاولت الهجوم على كوبري المطار والأحياء البرية والمطار من خلال نقطتين مفرق الرملة والطويشة.

وأكد مسؤول المركز الإعلامي في اللواء 73 مشاة أنه تم تكبيد قوات الوفاق خسائر ولم ينجح في اجتياز نقطة واحدة من نقاط الجيش، لافتا إلى أنهم تركوا عدد من الجثث .

وأشار الخرطوش إلى أن القوات المسلحة شنت هجومًا مضادًا من قوات الجيش والتقدم في نقاط جديدة باتجاه كوبري السواني، لافتًا إلى أنه تم أسر أحد عناصر مجموعة الإرهابي غنيوة الككلي.

وقال :”التحركات الأخيرة للحشد المليشياوي باءت بالفشل الذريع بالرغم من العدد الكبير من المرتزقه الذين جزوا بهم ويرجع ذلك لغياب التكتيك العسكري، وهنا أستطيع أن أقول ما المقصود بضباط الحروب الاستراتيجية (حرب طويلة الأمد)، وجود هؤلاء الضباط على رأس الوحدات بالجيش الليبي يشكل أبرز نقطة اختلاف بين العصابات المسلحة والقوات المسلحة على رأسها القائد العام المشير خليفة حفتر”.

وأفاد أن الأسير يدعى معاذ ميلود فرج المصراتي، من مواليد 1996 شارع الزاوية طرابلس الوالد من مصراتة والوالدة من تاورغاء العمل جهاز الهجرة غير الشرعية “محمد خوجة” ، والانضمام مع مجموعة غنيوة الككلي.