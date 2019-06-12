بوسلوم لـ”أخبار ليبيا24″ قريبا سيتم تكليف مدرب لمنتخب الكرة المصغرة

أخبار ليبيا24- خاص

ناقشت اللجنة التأسيسية للاتحاد الليبي لكرة القدم المصغرة مساء أمس الإثنين عدد من المواضيع الهامة خلال اجتماع عقد في مقر الاتحاد في طرابلس.

وقال نائب رئيس الاتحاد الليبي للعبة عادل بو سلوم الذي تابع الاجتماع من خلال الهاتف :”استمر الاجتماع لأكثر من ساعتين بحضور رئيس الاتحاد حسين طويلب والأعضاء عادل الزرقاني وحمزة علي وجمال سويسي ومحمد الزعلوك”.

وأضاف بوسلوم لـ”أخبار ليبيا24″ أنه تم مناقشة الموافقة على صرف مستحقات الحكام للموسم الحالي وتم الوصول لآلية استكمال منافسات الدوري.

وأشار نائب رئيس الاتحاد الليبي للعبة إلى أنه سيتم تكليف مدرب جديد للمنتخب الوطني في الفترة القريبة القادمة و سيتم الإعلان عن اسمه لاحقا.

وختم بوسلوم :”تم الاتفاق على أن يكون هناك تجمع لمنتخبات المناطق الخمسة لاختيار لاعبي المنتخب”.

يشار إلى أن المنتخب الليبي لكرة القدم المصغرة بانتظار المشاركة في كأس العالم في أستراليا خلال شهر أكتوبر المقبل.