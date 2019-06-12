الضمان الاجتماعي يقدم الإعانات والسُلف المالية لموظفي الصندوق والمتقاعدين في غات

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أصدر رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لصندوق الضمان الاجتماعي إدريس أحفيظة المبروك تعليماته بتقديم الإعانات والسُلف المالية لموظفي مكتب الصندوق في مدينة غات.

وأعطى أحفيظة تعليماته لمدير فرع الصندوق فزان بتقديم الإعانات والسلف المالية لموظفي مكتب صندوق الاجتماعي لمدينة غات، ولكل المتقاعدين في المدينة, الذين يتجاوز عددهم 1500 متقاعد, بالإضافة إلى متابعة ظروفهم وأوضاعهم، وتسهيل كل السُبل المتاحة لتجاوز أزمتهم الحالية.

وتأتي هذه الخطوة لتخفيف المُعاناة على سكان المدينة, والذين فقد العشرات منهم سكنهم وممتلكاتهم التي جرفتها السيول, مما جعلهم في أمسّ الحاجة للمساعدة المادية.

يشار إلى أن القرار جاء في إطار دور صندوق الضمان الاجتماعي المتعارف عليه، في توفير الدعم والحماية الاجتماعية لموظفيه وللمضمونين وانطلاقاً من مسؤوليته الاجتماعية تجاه المجتمع كافّة, وتضامناً مع أهالي مدينة غات التي تعرّضت لموجة من السيول العارمة في الثالث من شهر الجاري أدت إلى أضرار بشرية ومادية جسيمة, وتساوقاً مع بقية الجهود المجتمعية الوطنية الساعية إلى التخفيف منها، والتي جاءت بعد نداء الاستغاثة الذي وجّهه المجلس البلدي لمدينة غات.