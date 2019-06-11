حريق يفقد حقل السرير النفطي يفقد 30 ألف برميل نفط يوميا

أخبار ليبيا24- خاص

كشف مكتب إعلام المؤسسة الوطنية للنفط أن حقل السرير النفطي يفقد 30 ألف برميل نفط يوميا نتيجة حريق في إحدى المولدات الكهربائية.

وأوضح مكتب الإعلام أن أحد المولدات الكهربائية بمحطة التجميع رقم 1 بحقل السرير قد توقف عن العمل نتيجة حريق نجم عن ارتفاع درجات الحرارة في ساعة مبكرة يوم الأحد، تسبب في انخفاض في الإنتاج يقدر بحوالي 30 الف برميل يوميا.

وأضاف المكتب أن هذا الحقل الواقع في حوض سرت والذي تُشرف على تشغيله شركة الخليج العربي للنفط التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط، يعتبر أحد أكبر الحقول النفطية في ليبيا، باحتياطيات مؤكّدة تبلغ 4.8 مليار برميل.

وأفاد المكتب أن الشركة تمكنت يوم أمس الإثنين من إعادة تشغيل المجمع رقم 2 الذي توقف خلال شهر مايو الماضي بسبب عطل فني، موضحًا أن هذا الأمر سيساعد على إعادة الإنتاج تدريجيا وإضافة كمية تصل إلى 60 ألف برميل في اليوم.

وأشار مكتب إعلام المؤسسة الوطنية للنفط إلى أن الإنتاج الحالي لحقل السرير النفطي يبلغ حوالي 155 ألف برميل في اليوم.

تجدر الإشارة إلى أنّ الحريق قد نشب في محطة توليد الكهرباء التابعة للحقل، مما أدى إلى قطع التيار الكهربائي عن المجمع الأول، ويتمّ الآن إجراء تحقيق داخلي لتحديد أسباب ارتفاع حرارة المولد، وتقدير أعمال الإصلاح الضرورية لعملية إعادة التشغيل.