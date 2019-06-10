تعرف على آخر التطورات العسكرية في طرابلس

تعرف على آخر التطورات العسكرية في طرابلس

أخبار ليبيا 24 – خاص

تمكنت قوات الجيش الوطني الليبي من السيطرة على 3 مواقع عسكرية جديدة كانت تحت سيطرة قوات الوفاق، في محور ضواحي العاصمة طرابلس .

وأفاد مصدر في الجيش الوطني اليوم الإثنين بتدمير آليات عسكرية لتشكيلات “الوفاق”، وتقدم قوات الجيش الليبي في اتجاه نقاط مهمة في محور الرملة.

وكانت مقاتلات تابعة للجيش الوطني شنت أمس الأول السبت، سلسلة غارات جوية استهدفت مستودعات ذخيرة للميليشيات في منطقة صلاح الدين جنوب العاصمة طرابلس.

ومن جهته، كشف آمر محور عين زارة في طرابلس، اللواء فوزي المنصوري، عن بدء انسحاب قوات الوفاق من محاور القتال .

وأشار المنصوري في تصريحات صحفية إلى أن المجموعات المسلحة التابعة للمجلس الرئاسي، تعمل على إقامة سواتر ترابية عالية في مواقع متأخرة لعرقلة تقدم قوات الجيش .

هذا وتتواصل الاشتباكات بين قوات الجيش والجماعات المسلحة في مناطق متفرقة جنوب العاصمة، خاصة في محيط مطار طرابلس الدولي .

ومدد مجلس الأمن الدولي اليوم الإثنين تمديد حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، وجاء ذلك خلال جلسة عقدها لمناقشة تطورات الأوضاع في ليبيا بمقره في نيويورك.

كما صوت المجلس لصالح تمديد تفويض الدول الأعضاء الخاص بتفتيش سفن يعتقد أنها تنتهك حظر توريد الأسلحة قبالة سواحل ليبيا.

يشار إلى أنه في مارس 2011 أصدر مجلس الأمن الدولي قرارا بحظر توريد الأسلحة إلى ليبيا التي شهدت ثورة ضد نظام القذافي .

وتم تمديد القرار الخاص بحظر الأسلحة في يونيو عامي 2017 و2018.

يذكر أن التمديد يأتي في وقت تشهد فيه محيط طرابلس قتالا بين قوات مايسمي بالجيش الوطني الليبي وقوات حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليًا منذ الرابع من شهر أبريل الماضي.