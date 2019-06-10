بعد الدماء التي أريقت من أجل تحريرها .. بوشناف :درنة لن تعود للإرهاب إطلاقا

بعد الدماء التي أريقت من أجل تحريرها .. بوشناف :درنة لن تعود للإرهاب إطلاقا

أخبار ليبيا 24 – خاص

عقد وزير الداخلية في الحكومة المؤقتة المستشار إبراهيم بوشناف اجتماعًا موسعًا بمختلف إدارات ومديريات الوزارة ومختلف أجهزتها وهيئاتها، وذلك لبحث الأوضاع الأمنية في مختلف المدن والقرى وعلى رأسها مدينة درنة التي استضافت الاجتماع بعد أحداث أمنية شهدتها المدينة في وقت سابق.

وحضر الاجتماع الأمني الموسع الذي عقد أمس الأحد رئيس جهاز الأمن الداخلي اللواء خليفة حسني، ومدير فرع الجبل الأخضر للإدارة العامة للاستخبارات العسكرية بـالقيادة العامة عميد الصالحين الجربوع، إضافة إلى عميد بلدية درنة المستشار عبدالمنعم الغيثي.

وأكد وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف إن زيارة بلدية درنة تأتي بعد الحوادث الأخيرة التي شهدتها المدينة، ولترتيب الأوضاع الأمنية بها وتطويرها بما يعزز الاستقرار الأمني لدرنة.

وفي وقت سابق من هذا الشهر شهدت مدينة درنة تفجيرا مزدوجا استهدف عناصر الجيش الوطني المرابطين في درنة مخلفا عددا من والجرحى.

وطمئن بوشناف الجميع بأن الأمور كلها تحت السيطرة، وأن الفاعلين مرصودين، لافتا إلى أن الأمر ليس له علاقة بمخطط وأن الأمر لن يتصاعد .

وأشار إلى أن هذه الحوادث قد تكون وليدة اللحظة، مؤكدا لن نسمح بتكرر هذا الحوادث ودرنة لن تعود للإرهاب إطلاقا .

وتم خلال الاجتماع الأمني البحث في الخلل الذي أدى إلى هذه التفجيرات الإرهابية، وكيفية التصدي لها والحيلولة دون وقوعها مجددا، وتم التأكيد إلى أن تعاضد القوات المسلحة وقوات الأمن والشرطة واضح للعيان وأن سكان درنة متعاونون مع الجيش والشرطة في تأمين مدينتهم التي عانت الإرهاب طيلة السنوات الماضية.

بوشناف أكد أن الدماء الغالية التي بذلت في تحرير درنة، والجيش الليبي الذي حررها جهوده لن تذهب هباء، و إن قوات الأمن والشرطة ستكمل مهمة الجيش بعون الله تعالى بهمة الجميع من رجال الأمن والشرطة وأن كل سكان درنة يبحثون عن قيام الدولة .

وتشهد مدينة درنة تطورا أمنيا ملحوظا من خلال الخطة الأمنية المشتركة التي وضعت لها بتعاون مختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية التي تعمل في المدينة وطوقها، وذلك بعد نحو ثمان سنوات من سيطرة الجماعات الإرهابية من تنظيمي داعش و القاعدة على هذه المدينة.