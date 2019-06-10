خلال مداهمة احد المطلوبين .. غرفة عمليات صبراتة تقبض على 11 مهاجرا غير قانوني

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أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلنت غرفة عمليات صبراتة، اليوم الإثنين، ضبط 11 مهاجرًا غير شرعي والعثور على قارب معد للهجرة في أحدث مداهمة أمنية تشنها الغرفة.

ولفتت الغرفة، في بيان نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إلى قوات تابعة لها عثرت على ثمانية مهاجرين غير شرعيين، خلال مداهمة منزل أحد المطلوبين، منوهة إلى أن المهاجرين الثمانية هم رجل وست نساء وطفل.

وأشارت إلى ضبط ثلاثة مهاجرين غير شرعيين في إحدى البوابات الأمنية بالمدينة، وتسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وفي يوم الجمعة الماضي، أنقذت دورية تابعة للقوات البحرية 22 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات أفريقية مختلفة في منطقة حقل البوري، ” 55 ميلًا شمال صبراتة “.

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