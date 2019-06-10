خلال شهر رمضان وأيام العيد…شرطة الكويفية يضبط 13 شخص في وقائع مختلفة

أخبار ليبيا24

ضبط مركز شرطة الكويفية ثلاث عشر شخص لقيامهم بوقائع سرقة وشرب خمر وتعاطي مواد مخدرة وسرقة مساجد داخل اختصاص المركز وضبط أشخاص آخرين صادر بحقهم آمر ضبط وإحضار من قبل النيابة العامة.

وأوضح المركز أنه مواصلة لاستتاب اللأمن وفرضه وضبط الخارجين عن القانون ولإحكام السيطرة الأمنية ولمواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها فقد أسفرت جهود المركز شرطة الكويفية خلال أيام عيد الفطر المُبارك و شهر رمضان عن تحقيق عدد من النتائج الإيجابية.

وأكد المركز أنه تمكن من ضبط ثلاث عشر شخص لقيامهم بوقائع مختلفة داخل اختصاص المركز والأشخاص الذين تم ضبطهم :-

المدعو/م.ص.و ، مصري الجنسية تم ضبطه بحيازته مواد مخدرة وتعاطي.

المدعو/م.م.ب ،مصري الجنسية تم ضبطه بحيازته مواد مخدرة وتعاطي.

المدعو/إ.م.ي ،تشادي الجنسية تم ضبطه في حالة سكر ظاهر.

المدعو/م.خ.إ.ع ،ليبي الجنسية تم ضبطه في واقعة سرقة بالإكراه وشرب الخمر.

المدعو/م.م.م.ت ،ليبي الجنسية تم ضبطه في واقعة سرقة بالإكراه وشرب الخمر.

المدعو/ح.م.م.م ،ليبي الجنسية تم ضبطه في واقعة سرقة قطع غيار باهضة الثمن.

المدعو/م.س.ع.ح/ليبي الجنسية تم ضبطه في واقعة سرقة قطع غيار.

المدعو/س.ن.أ ،ليبي الجنسية تم ضبطه في واقعة سرقة قطع غيار.

المدعو/م.ف.م.د ليبي الجنسية تم ضبطه في واقعة سرقة قطع غيار.

المدعو/ا.ا.أ.ع ،سوداني الجنسية تم ضبطه في واقعة شرب خمر.

المدعو/ع.ج.م.م ،ليبي الجنسية تم ضبطه في واقعة سرقة مركبة.

المدعو/ع.س.ع.ل.ف ليبي الجنسية في واقعة سرقة مساجد.

المدعو/ع.ف.د ،ليبي الجنسية ضبط في واقعة سرقة مساجد.

وأشار إلى أن تم ضبط أشخاص آخرين صادر بحقهم آمر ضبط وإحضار من قبل النيابة العامة، مؤكدًا مواصلة الحملات المكبرة على مستوى نطاق اختصاص مركز شرطة الكويفية لإحكام السيطرة الأمنية.