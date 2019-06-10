“فيفا” يهدد الأهلي بنغازي بسبب لاعب تونسي

أخبار ليبيا24- خاص

هدد الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” النادي الأهلي بنغازي بتسليط عقوبات عليه بسبب عدم سداد مستحقات اللاعب السابق بالفريق الاول لكرة القدم التونسي هيكل قمامدية.

وأكد الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” على أن العقوبات التي تلحق بالنادي هي الحرمان من الانتدابات الخارجية وخصم النقاط إلى الإنزال للدرجة الأدنى.

وأمهل الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” إدارة النادي الأهلي ببنغازي مدة 6 أيام لتسديد مستحقات المحترف التونسي التي كانت 50000 دولار ، يضاف إليها عقوبة تأخير قد تصل إلى 25000 ألف دولار.

ومن جهتها أوكلت إدارة الأهلي المحامي “طارق العلايمي” لمتابعة الملف واتخاذ الإجراءات التى تضمن سلامة وضع النادي القانوني وإيجاد مخرج للقضية.

يشار إلى أن النادي الأهلي تعاقد مع قمامدية موسم 2010-2011 حيث لعب عدد من المباريات قبل أن يتوقف الدوري بسبب أحداث فبراير.