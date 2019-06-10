باستثناء قطاعين…إيقاف منح تأشيرات الدخول لليبيا لاستجلاب العمالة الأجنبية

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أصدر رئيس رقابة جوازات مطار معيتيقة الدولي العميد المختار الصيد بن نجمة كتابًا بشأن إيقاف منح تأشيرات الدخول للأراضي الليبية لاستجلاب العمالة الأجنبية لجميع القطاعات العامة والخاصة.

واستثنى بن نجمة في كتابه الموجه إلى شركات الخطوط الناقلة قطاعين هما قطاع الصحة وقطاع النفط والغاز.

وبحسب كتاب رئيس الرقابة فإن قرار إيقاف المنح جاء بناءً على تعليمات وزير الداخلية فتحي باشاغا، كما ذكر الكتاب في معرض تنويهه كل من شركة الخطوط الليبية والأفريقية والبراق والأجنحة والراحلة.