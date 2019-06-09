السفير الإيطالي لدي ليبيا يبحث آخر التطورات مع المجلس البلدي مصراتة 

أخبار ليبيا 24 – خاص

قام سفير الإيطالي لدى ليبيا جيوزيبي بوتشينو اليوم الأحد بزيارة بلدية مصراتة لمناقشة تطورات الأوضاع في ليبيا .

وبحسب المكتب الإعلامي لبلدية مصراتة، فأن السفير الإيطالي اجتمع خلال الزيارة بمقر المجلس البلدي بعميد البلدية، وبعض أعضاء المجلس البلدي، وبعض ممثلي المدينة بمجلس النواب ومجلس الدولة.

البلدية أوضحت أن الاجتماع تناول مناقشة آخر التطورات والوضع الراهن في البلاد، مبينة أن المجتمعين أعربوا عن إدانتهم لاشتباكات طرابلس وما ترتب عليها من خسائر جسيمة في الأرواح والممتلكات .

وأكد المجتمعون – بحسب البلدية – التمسك بالمسار الديمقراطي .