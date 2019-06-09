الشويهدي التأشيرات سببا في عدم مشاركه أكبر في بطولة العالم

الشويهدي التأشيرات سببا في عدم مشاركه أكبر في بطولة العالم

أخبار ليبيا 24 – خاص

قال رئيس الاتحاد العام الليبي للقوة البدنية منير الشويهدي إن مشاركة المنتخب الليبي في بطولة العالم 2019 المقامة بالسويد بلاعب واحد فقط جاء بسبب عدم حصول باقي الرياضيين على التأشيرة .

الشويهدي أوضح في تصريحات لأخبار ليبيا 24 أن الاتحاد الليبي للعبة كان يتمنى مشاركة أكبر عدد من الرياضيين في هذه البطولة .

وطالب رئيس الاتحاد الليبي المسؤولين في الاتحاد الدولي بالوقوف مع المنتخب الليبي للحصول على التأشيرات لاسيما أن هذه المرة هي الثالثة التي لا يستطيع المنتخب الليبي الحصول على تأشيرات للمشاركة في المنافسات الدولية .

وكان البطل الليبي عبدالله المغربي قد تحصل على الترتيب الثالث في بطولة العالم المقامة بالسويد ونال ثلاث قلائد عالمية واحدة فضية واثنان برونزية.