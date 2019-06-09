منتخبنا للكرة المصغرة في مجموعة قوية بكأس العالم

3

أخبار ليبيا 24 – خاص

وقع منتخب ليبيا لكرة القدم المصغرة في المجموعة الثانية في منافسات كأس العالم لكرة القدم المصغرة وأجريت القرعة بمدينة بيرث الأسترالية الجمعة الماضية .

وأوقعت القرعة ليبيا صحبة منتخبات المجر وانجلترا والسعودية

وستدور منافسات كأس العالم لكرة القدم المصغّرة من 1 إلى 11 أكتوبر 2019 بمشاركة 32 دولة.

وجاءت المجموعات الثمان على النحو التالي

المجموعة الأولى

أستراليا – كولومبيا – الهند – تايلاند

المجموعة الثانية

المجر- ليبيا – انجلترا – السعودية

المجموعة الثالثة

رومانيا – لبنان – أوكرانيا- نيجيريا

المجموعة الرابعة

السنغال – غواتيمالا- العراق – غانا

المجموعة الخامسة

المكسيك – ساحل العاج- الصومال – مالدوفيا

المجموعة السادسة

تونس – سلوفاكيا- اليابان – كوستاريكا

المجموعة السابعة

تشيكيا – تشلي – صربيا – سنغافورة

المجموعة الثامنة

البرازيل – أمريكيا – الأرجنتين- جنوب إفريقيا.

المزيد من الأخبار

الشويهدي التأشيرات سببا في عدم مشاركه أكبر في بطولة العالم

ذوي الإعاقة بنغازي يستعدون للمشاركة في الجائزة الكبرى

الأولمبية الليبية تتواجد في اجتماع “الانوكا” في الرأس الأخضر

الأهلي بنغازي يستغني عن محترفه النيجري

المزيد

الشويهدي التأشيرات سببا في عدم مشاركه أكبر في بطولة العالم

ذوي الإعاقة بنغازي يستعدون للمشاركة في الجائزة الكبرى

الأولمبية الليبية تتواجد في اجتماع “الانوكا” في…

تابعنا على أنستجرام @akhbarlibya24