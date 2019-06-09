منتخبنا للكرة المصغرة في مجموعة قوية بكأس العالم
أخبار ليبيا 24 – خاص
وقع منتخب ليبيا لكرة القدم المصغرة في المجموعة الثانية في منافسات كأس العالم لكرة القدم المصغرة وأجريت القرعة بمدينة بيرث الأسترالية الجمعة الماضية .
وأوقعت القرعة ليبيا صحبة منتخبات المجر وانجلترا والسعودية
وستدور منافسات كأس العالم لكرة القدم المصغّرة من 1 إلى 11 أكتوبر 2019 بمشاركة 32 دولة.
وجاءت المجموعات الثمان على النحو التالي
المجموعة الأولى
أستراليا – كولومبيا – الهند – تايلاند
المجموعة الثانية
المجر- ليبيا – انجلترا – السعودية
المجموعة الثالثة
رومانيا – لبنان – أوكرانيا- نيجيريا
المجموعة الرابعة
السنغال – غواتيمالا- العراق – غانا
المجموعة الخامسة
المكسيك – ساحل العاج- الصومال – مالدوفيا
المجموعة السادسة
تونس – سلوفاكيا- اليابان – كوستاريكا
المجموعة السابعة
تشيكيا – تشلي – صربيا – سنغافورة
المجموعة الثامنة
البرازيل – أمريكيا – الأرجنتين- جنوب إفريقيا.