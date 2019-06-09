عملية استرجاع أنابيب بحقل بحر السلام توفر 23 مليون دولار

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، أن شركة مليته للنفط والغاز وفرت مصاريف تغيير مسار البئر CE02 الموجود في بحر السلام، بحفر مقطع جانبي، والتي تقدر بحوالي 23 مليون دولار أمريكي.

وذكرت المؤسسة، في موقعها الرسمي، أن الشركة نجحت في استرجاع أنابيب الإنتاج العالقة بالبئر، مشيرة إلى أن العملية التي استمرت 24 يوماً قام بها فريق الحفر التابع لفرع الغاز بشركة مليته، بالتنسيق مع عدد من المهندسين.

يشار إلى أن شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز نجحت في إجراء عمليات الاختبار النهائي للبئر التطويرية الجديدة هـ111- 20 بحقل الراقوبة، والذي سيضيف 1102 برميل في اليوم للإنتاج المحلي.