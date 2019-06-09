الأولمبية الليبية تتواجد في اجتماع “الانوكا” في الرأس الأخضر

أخبار ليبيا 24 – خاص

يشارك رئيس اللجنة الأولمبية الليبية جمال الزروق والأمين العام خالد الزنكولي للمشاركة في اجتماعات رابطة اللجان الأولمبية الأفريقية “الانوكا” والتي ستحتضنها الرأس الأخضر.

ويأتي خذا الاجتماع للتباحث في أبرزها متابعة عمل اللجان العاملة في الدول الإفريقية، إضافة إلى استعراض استعدادات المغرب لاستضافة دورة الألعاب الأفريقية في أغسطس المقبل، واستضافة الرأس الأخضر لدورة الألعاب الشاطئية الأفريقية الأولى والتي ستنطلق الخميس المقبل .