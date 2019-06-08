خارجية الوفاق: جمود الموقف الدولي يؤثر على المدنيين في طرابلس

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد الناطق باسم وزارة الخارجية في حكومة الوفاق المدعومة دوليًا، محمد القبلاوي، أن نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق، يواصل لقاءاته مع عدة جهات وقيادات في الولايات المتحدة الأمريكية.

القبلاوي قال، في تصريحات صحفية لوكالة “سبوتنيك” اليوم السبت، إن الموقف الدولي تجاه ليبيا يتسم بالجمود حتى الآن، وأن مجلس الأمن لم يتمكن من اتخاذ أية مواقف حول ما يحدث في البلاد.

وأضاف المتحدث باسم خارجية الوفاق، أن جمود المواقف حتى الآن يؤثر على المدنيين في طرابلس، وأن الولايات المتحدة يمكن أن تساهم في تغيير الجمود الدولي إذا ما تدخلت بشكل فاعل.

وأوضح أن معيتيق، يجري لقاءات متعددة في الولايات المتحدة الأمريكية الآن حول الوضع في طرابلس، وذكر أن نتائج هذه الزيارة ستعلن عقب انتهائها.

وكان معيتيق، قد التقى بعدد من أعضاء الكونغرس، ومسؤولين بوزارة الخارجية الأمريكية، وقال أنهم أكدوا دعم بلادهم لحكومة الوفاق، مشددين على ضرورة العودة للمسار السياسي باعتباره الطريق الوحيد لمعالجة الأزمة الليبية.