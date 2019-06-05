الإفريقية توضح .. سوء الأحوال الجوية في غات تسبب في تأخر رحلة عودة المعتمرين بمطار جدة

أخبار ليبيا 24 – خاص

أوضح المتحدث باسم شركة الخطوط الجوية الأفريقية عمران الزبادي أن الشركة قامت بإرسال طائرة إلى مدينة غات لتقديم المساعدات هناك، ما تسبب في تأخر الراحلة المفترض أنها ستعود بالمعتمرين العالقين في مطار جدة بالمملكة السعودية .

وذكر الزبادي أن شركة الخطوط الجوية الإفريقية تعلم الجمهور بأن هناك طائرة كانت ستقوم بالعودة بالركاب في وقتها المحدد ، غير أنه وقبل موعدها تم ترتيب رحلة إغاثية إلى غات المنكوبة على أمل إنها ستفرغ حمولتها و تعود إلى معيتيقة لمباشرة إقلاعها إلى جدة في وقتها المحدد إلا أن الطقس والأجواء في غات لم تكن مناسبة للهبوط فعادت لمطار معيتيقة .

وأشار إلى أن الطائرة تعرضت لخلل في الإطارات، وهذا السبب الرئيسي، لتأخرها، منوهًا إلى أن هناك طائرة قد أقلعت قبل قليل، وستلحقها ثلاث طائرات أخرى الليلة للعودة بالمعتمرين .

وتابع أن موظفي محطة جدة يقومون بواجبهم بلا كلل ولا ملل خدمة لزوار بيت الله، العالقين بالمطار .

يذكر أن سيولاً قوية اجتاحت مدينة غات، إثر أمطار غزيرة هطلت على المدينة المتاخمة مع الحدود الجزائرية أمس الأول الإثنين.

وبين المكتب الإعلامي للمجلس البلدي غات، أن الفيضانات والسيول أسفرت عن عدد من الضحايا، ولم يوضح البيان أعدادها، وخسائر كبيرة في الممتلكات العامة والخاصة وانقطاع الاتصالات والكهرباء عن معظم مناطق البلدية، الأمر الذي ينذر بحدوث كارثة إنسانية.

وأعلن المجلس البلدي، غات مدينة منكوبة، وبحاجة للمساعدة العاجلة وخاصة للأسر النازحة جراء الفيضانات، وشكل لجنة طوارئ ومتابعة لأزمة الفيضانات بالتعاون مع الهلال الأحمر الليبي، حيث غطت السيول نحو 70% من مناطق غات والبركت والفويت.