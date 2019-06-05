مستشفى تراغن ترسل قافلة مساعدات طبية إلى مدينة غات

أخبار ليبيا 24 – خاص

أرسلت وزارة الصحة بحكومة الوفاق اليوم الأربعاء قافلة طبية محملة بمساعدات طبية قادمة من تراغن تضم 18 طبيبًا، وأخصائيًا، ومسعفاً، وفنيي مكافحة عدوى، وعناصر تمريض، وسائقين، و3 سيارات إسعاف إلى مدينة غات .

ونقلت مديرة مكتب الأعلام بوزارة الصحة وداد بن النيران عن مدير إدارة الشؤون الطبية أن القافلة الطبية أرسلت من مستشفى تراغن استجابة للنداء العاجل الذي وجهه قسم الخدمات الصحية للمناطق بإدارة الشؤون الطبية إلى مديري الخدمات الصحية والمستشفيات بمناطق مرزق، وأوباري، والقطرون وتراغن، وسبها.

بن النيران أضافت أنه تم التنسيق مع مكتب الخدمات الصحية بمدينة غات وتقديم الدعم الطبي حسب المتاح إلى حين وصول الإمدادت الطبية إلى المدينة عن طريق وزارة الصحة.

وقدم مدير إدارة الشؤون الطبية الشكر لمدير مستشفى تراغن العام حسين صويلح في تسيير قافلة طبية لمساعدة أهالي مدينة غات، مؤكدًا أن فريقًا طبيًا يتكون من أخصائيي باطنه، وقلب وأطفال ينتظر موعد إقلاع الطائرة المتجهة إلى مدينة غات لتقديم المساعدات الطبية إلى أهالي المدينة حاملًا معه أدوية ومستلزمات طوارئ .

وكانت مدينة غات قد تعرضت لموجة كبيرة من الفيضانات والسيول جراء سقوط الأمطار الغزيرة والسيول القادمة من أودية الصحراء الحدودية مع دولة الجزائر.