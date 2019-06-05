قرار الرئاسي بشأن أوضاع غات يثير سخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي

أخبار ليبيا 24 – متابعات

لقي قرار المجلس الرئاسي بشأن تخصيص مبلغ مالي من بنذ المتفرقات قدره عشرة ملايين دينار ليبي، لصالح وزارة الداخلية لمعالجة أوضاع مدينة غات المنكوبة جراء الفيضانات، سخرية بعض نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرين أنه بند جديد للنصب، فيما علق بعض النشطاء بأنه سمسرة بالأزمات، حسب وصفهم .

وكان المجلس الرئاسي، أصدر القرار رقم “677” لسنة 2019م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بنذ المتفرقات اليوم الأربعاء .

ونصت أحكام هذا القرار بتخصيص مبلغ وقدره عشرة ملايين دينار ليبي لصالح وزارة الداخلية، لمعالجة أوضاع مدينة غات المنكوبة جراء الفيضانات، وتوفير كافة المتطلبات الضرورية والعاجلة ومعالجة أوضاع المتضررين خصمًا من بند المتفرقات وفقًا للتشريعات النافذة.

وأكد المجلس على أن يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

يذكر أن سيولاً قوية اجتاحت مدينة غات، إثر أمطار غزيرة هطلت على المدينة المتاخمة مع الحدود الجزائرية أمس الأول الإثنين.

وبين المكتب الإعلامي للمجلس البلدي غات، أن الفيضانات والسيول أسفرت عن عدد من الضحايا، ولم يوضح البيان أعدادها، وخسائر كبيرة في الممتلكات العامة والخاصة وانقطاع الاتصالات والكهرباء عن معظم مناطق البلدية، الأمر الذي ينذر بحدوث كارثة إنسانية.

وأعلن المجلس البلدي، غات مدينة منكوبة، وبحاجة للمساعدة العاجلة وخاصة للأسر النازحة جراء الفيضانات، وشكل لجنة طوارئ ومتابعة لأزمة الفيضانات بالتعاون مع الهلال الأحمر الليبي، حيث غطت السيول نحو 70% من مناطق غات والبركت والفويت.