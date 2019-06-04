عيد الفطر صار عيدًا حقيقيًا بعد طرد الإرهاب والإرهابيين

بقلم/إبراهيم علي

يعتبر عيد الفطر عند المسلمين يومًا للتسامح والصفح ونبذ الخلافات يجتمع فيه الأهل والأصحاب والأقارب يوم يملؤه الفرح والسعادة، فيه يجوب الأطفال بملابسهم الجديدة فرحين سعداء يطرقون أبواب الجيران ليقدموا التهاني ويتحصلوا على قطع الحلوى والسكريات فيرجعون مسرعين والفرح يملأ عيونهم.

العيد في المدن التي كان الإرهاب يسيطر عليها ليس كباقي الأعياد في بنغازي ودرنة وسرت كانت أعياد بدون نكهة أعياد ممزوجة بالدم ورائحة الموت، الخوف يملأ المكان وغيوم سوداء تغطي تلك المدن طيلة الأعوام التي جثم فيها الإرهاب والإرهابيين على تلك المدن.

البيوت في تلك الحقبة السوداء يملأها الخوف تملأها الجروح حزنًا على أبنائهم الذين قتلوا غيلة وغدرا الجميع يترقب بين الحين والآخر خبر اغتيال أو تفجير كل تلك الظروف أنستهم العيد والاحتفال به خصوصًا أنهم يستيقظون صباح يوم العيد على أصوات المدافع والرشاشات.

العيد هذا العام غير أعياد الأعوام السابقة، عيد فيه الفرحة والسرور وحتى البيوت التي فقدت أحد أبنائها رغم الفقد لكنهم اليوم سعداء أن دم أبنائهم لم يضيع ولم يذهب سدى باستمرار سيطرة داعش و الجماعات المتطرفة على البلاد، بل تم تطهيرها وطردهم منها إلى غير رجعة.

بإمكان الجميع الآن الفرح بالعيد بعد أن انجلت الغيمة السوداء وانزاح الظلم والخوف وأزيل الإرهاب والإرهابيين بعد دفع ضريبة غالية لنستمتع اليوم بأعيادنا وأجواءها أن يكون لها طعم ونكهة، نستيقظ الآن على صوت ضحك الأطفال وركضهم في الشارع تحت نوافذنا لطرق الأبواب، لأجل الحلوة.

اليوم أعيادنا صارت فعلا أعياد بعد أن فارقتنا أصوات الرصاص والقذائف، بعد أن أجتث الإرهاب من تلك المدن التي حاول التحصن بها والسيطرة عليها لأنه لم يجد مأوى ولم يجد الحاضنة له فيها بل الطرد والحرب والسجن كان مصير كل إرهابي.