داخلية الوفاق توضح حقيقة السفينة الإيرانية الموقوفة بمصراتة

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، انتهاء تفتيش السفيه الإيرانية التي حجزتها في شهر أبريل الماضي بميناء مصراتة، مؤكدة أنه تبين عدم وجود أي بضائع يُحظر توريدها للبلاد أو أسلحة أو ذخائر كما أدعت بعض القنوات الإعلامية، بحسب بيان نشرته الوزارة عبر صفحتها بموقع فيسبوك .

الوزارة قالت في البيان إنها تلقت إخطارًا في 27 أبريل الماضي بوجود سفينة إيرانية بها حمولة غامضة ومتواجدة بمنطقة المخطاف وبصدد الدخول لميناء مصراتة البحري، حيث قامت الأجهزة الأمنية بإدخالها إلى حوض الميناء واتخاذ الإجراءات المعتادة من قبل الجوازات وحرس الجمارك وفتح محضر جمع استدلالات بالواقعة وأحيل للنائب العام .

وأضافت البيان أن النائب العام أمر بحجز السفينة والتحفظ عليها لحين الانتهاء من التحقيقات والتأكد من البضائع الموجودة بالحاويات ببوليصة الشحن وعدم وجود أي مواد ممنوعة .

وكلفت النيابة العامة، الجهات الضبطية بمباشرة التحقيقات فيما يتعلق بالوكيل الفعلي لشركة الملاحية الإيرانية بليبيا, وتفتيش البضائع بالكامل الموجودة بالسفينة .

وذكر البيان أن السفينة كانت تحوي أربع حاويات جرى شحنها من ميناء اللاذقية وبداخلها (مواد تجميل, مبيدات حشرية, ملابس, سجاد, أقمشة, معدات مطابخ, خراطيم مياه, فرن لصناعة الخبز بملحقاته, أحذية)، كما عثرت على 64 حاوية تم شحنها من ميناء جبل علي، منهم حاوية بها قطع غيار مركبات آلية و63 حاوية على متنها مركبات آلية .

وعثرت الأجهزة على 46 حاوية تم شحنها من ميناء بندر عباس وبداخلها (أحذية, قرطاسية, مواد تنظيف, كماليات مركبات, مواد غذائية، زيوت مركبات, ملابس أطفال, ملابس نساء, أمتعة شخصية, قطع غيار مركبات آلية, مستلزمات أحواض سباحة , وأجهزة منزلية)، وفق بيان داخلية الوفاق.

وأكدت وزارة الداخلية، تفتيش 114 حاوية من السفينة وإنزالها في ميناء مصراتة، وتبين بعد الانتهاء من التفتيش عدم وجود أي بضائع يُحظر توريدها للبلاد أو أسلحة أو ذخائر كما أدعت بعض القنوات الإعلامية.