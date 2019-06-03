إنقاذ 73 مهاجرًا وانتشال جثتين قبالة سواحل ليبيا

أخبار ليبيا 24

قالت البحرية التابعة لحكومة الوفاق المدعومة دولياً إنه تم فرض حالة استثنائية طارئة ورفع درجة الاستعداد للقوات البحرية، والقيام بتسيير دوريات مكثفة خاصة لجهاز حرس السواحل التابع لها، وذلك بغرض تأمين الساحل من أي اختراق أمني.

البحرية أوضحت في بيان لها أنها تقوم بمكافحة كافة أنواع التهريب والأعمال غير القانونية في المياه الليبية، ومراقبة حركة قوارب الهجرة غير الشرعية، والمنظمات غير الحكومية بالمياه الليبية، مؤكدة استمرارها في تأدية دورها الإنساني وواجبها الوطني في الاتجاه البحري.

وكشفت البحرية أنه بناءً على بلاغ من صيادين خرجت مفرزة من نقطة القره بوللي لحرس السواحل قطاع طرابلس، أمس الأحد، بغرض تقديم المساعدة والإنقاذ.

وأشار البيان، إلى أنه تم العثور على قارب مطاطي محطم وبدون محرك ومهاجرين غير شرعيين حوله متشبتين بالحطام، مؤكدًا إنقاذ 73 مهاجرًا غير شرعي؛ بينهم 40 رجل، و25 امرأة، و8 أطفال، بالإضافة لانتشال جثتين لإمراة وطفل.

وأفادت البحرية أن العدد الكلي الذي كان بالقارب لحظة خروجه لم يحدد بالضبط، لافتة إلى أنه بحسب بعض المهاجرين غير الشرعيين يتراوح ما بين “80 : 100، وبهذا يكون عدد المفقودين من 5 إلى 25 مفقودًا لم يتم العثور عليهم ولا على جثتهم في المكان.

وبيّن البيان، أن عملية الإنقاذ تمت شمال القره بوللي على بعد حوالي 14 ميل، وأن المهاجرون غير الشرعيين من جنسيات أفريقية، هي؛ السودان، كينيا، ساحل العاج، نيجيريا، موضحًا وجود حالات حروق وإصابات نتيجة المياه المالحة والوقود المسكوب وملامستهما للجلد، ونتيجة الهلع والتدافع.

ولفت البيان، إلى أن عملية الإنقاذ استمرت من الساعة 11:00 إلى الساعة 15:30 تقريبا، وتم التوجه بالمهاجرين غير الشرعيين إلى نقطة القره بوللي لحرس السواحل حيث تم تقديم المساعدة الإنسانية والطبية، ومع الساعة 15:40 تم تسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية مركز إيواء تاجوراء، لافتًا إلى أن الجثتان لازالتا في نقطة القره بوللي.