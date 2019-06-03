بوشناف يصدر تعليماته لإنشاء تمركز أمني بمنطقة غدوة ورفع حالة التأهب

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أخبار ليبيا 24

أصدر وزير الداخلية بالحكومة المؤقتة إبراهيم بوشناف، قرارًا بشأن استحداث تمركز أمني بمنطقة غدوة، مؤكدًا على أهمية رفع حالة التأهب والاستعداد إلى الدرجة القصوى.

القرار الذي حمل رقم 474 الصادر اليوم الإثنين نبه على ضرورة إنشاء التمركزبمنطقة غدوة، من قبل فرع الإدارة العامة للبوابات والتمركزات الأمنية بالمنطقة الجنوبية، وذلك على أن يكون مكونًا من عدد كاف من ضباط وضباط الصف والأفراد، وعدد من الآليات الصحراوية والخدمية مطقمة بشكل كامل من حيث التسليح والاتصالات والمعدات الفنية اللازمة.

وتضمن القرار، رفع درجة الاستعداد والتأهب إلى الدرجة القصوى لجميع عناصر التمركز الأمني، بالإضافة لاتخاذ كافة الإجراءات ووسائل الردع لكل ما يمكن أن يمس بالأمن العام، أو يزعزع الاستقرار والسكينة العامة بالمنطقة، مؤكدًا على العمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

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