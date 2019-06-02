اقتصاد المؤقتة تسلم بلدية بني وليد 6 شحنات من السلع التموينية

أخبار ليبيا 24 – خاص

سلمت وزارة الاقتصاد وصندوق موازنة الأسعار بالحكومة الليبية المؤقتة، اليوم الأحد، لجنة الاقتصاد بالمجلس التسييري لبلدية بني وليد، ست شحنات من السلع التموينية.

وأوضحت الوازة، أن إجمالي السلع التموينية الواصلة إلى مخازن المجلس التسييري لبلدية بني وليد عبارة عن(17000) صندوق طماطم و((8000 كيس يزن 50 كجم من الرز، و(4000) كيس يزن 50 كجم من الدقيق.

ولفتت إلى أن باقي الشحنات الأخري ستصل تباعا للمخازن للشروع في توزيعها علي الجمعيات الاستهلاكية بالمدينة.