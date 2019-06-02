متهم في اغتيال الناشطين “سامي وتوفيق”..مقتل الإرهابي المعداني خلال معارك طرابلس

أخبار ليبيا24

كشف مصدر مطلع أن أحد العناصر الإرهابية التابع لتنظيم أنصار الشريعة الإرهابي أحمد المعداني الشهير بـ “الطويل” قتل خلال المواجهات ضد القوات المسلحة الليبية في محور عين زارة طرابلس أمس السبت.

وأوضح المصدر أن الإرهابي المعداني من مواليد 1996 ومن سكان منطقه رأس اعبيدة بنغازي التحق بتنظيم أنصار الشريعة منذ العام 2012، تابع لمجموعة المتطرف فوزي الربيعي كان يقاتل ضمن قوات حكومة الوفاق.

وأضاف المصدر أن هذه المجموعة بقيادة اللإرهابي الربيعي هي المسؤولة عن عمليات الخطف والقتل في منطقه رأس اعبيدة.

وأكد المصدر أن الإرهابي المعداني شارك أيضا في اغتيال الناشطين (سامي الكوافي و توفيق بن سعود) في بنغازي في سبتمبر 2014، وشارك كذلك في المواجهات ضد القوات المسلحة الليبية في بنغازي قبل أن يفر إلى مدينة مصراتة.

يشار إلى أن مسلحون في اغتالوا في سبتمبر 2014 الناشط والمدون توفيق بن سعود «18 عاما» وصديقه سامي الكوافي في منطقة الكيش بمدينة بنغازي، بعد أن استهدف مُسلحين مجهولين، السيارة التي كان يستقلها بن سعود بصبحة إثنين آخرين، فقتل هو ورفيقه الكوافي بينما نجا الثالث الذي يجلس كان في الكُرسي الخلفي بالسيارة.