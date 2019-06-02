بعد فراره من بنغازي .. مقتل أحد عناصر أنصار الشرعية بمحور عين زارة في طرابلس

بعد فراره من بنغازي .. مقتل أحد عناصر أنصار الشرعية بمحور عين زارة في طرابلس

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلنت حسابات مقربة من الجماعات الإرهابية مقتل الإرهابي المتطرف المدعو “محمد الشيخي” ضمن صفوف قوات الوفاق المعترف بها دوليًا، خلال المواجهات ضد قوات الجيش الليبي أمس السبت في محور عين زاره جنوب طرابلس

من هو الشيخي؟

وبحسب نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فإن “الشيخي” من مواليد 1994 مدينة بنغازي وانضم لعناصر تنظيم أنصار الشريعة في عام 2012، وخاض مواجهات عديدة ضد قوات الجيش في مدينة بنغازي قبل فراره منها باتجاه ‫مصراتة خلال العام 2016 والتحق بسرايا الدفاع عن بنغازي التي يترأسها المدعو “مصطفي الشركسي” .

وشارك في الهجوم علي موانئ النفطية ومناطق شرق أجدابيا خلال الأعوام 2016 و 2017 و 2018، ليلتحق مجددا بإحدى السرايا المتطرفة والتي يقودها الإرهابي “زياد بلعم” ضمن المجموعات التي تخوض معاركها ضد القوات المسلحة الليبية بجنوب العاصمة طرابلس.

‏الجدير بالذكر أن لديه شقيقه “إسلام الشيخي” وهو أحد عناصر تنظيم أنصار الشريعة ومن ضمن سرية “الغرباء” والذي أعلن عن مقتله خلال المواجهات ضد القوات المسلحة الليبية في أبريل 2016 .