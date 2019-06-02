الداعشيّات يعبّرن عن ندمهنّ واشمئزازهنّ من أساليب التّنظيم

بقلم / إبراهيم علي

في الوقت الذي تنحسر فيه الأراضي الّتي احتلّها تنظيم داعش من قبل، ولم يتبقَّ منها سوى جيوب صغيرة، تطفح إلى السطح محنة ومعاناة كثير ممن انضمّوا إلى هذا التنظيم، ولا سيما النّساء والأطفال الّذين تقطّعت بهم السّبل وأصبحوا أيتامًا، وأمهاتهنّ أرامل، وبعيدين عن أهلهم وأوطانهم، ويواجه كثير منهم محنة إنسانيّة حقيقيّة. لقد استغلّ قادة التنظيم الإرهابيّ داعش هؤلاء النّساء والأطفال ثمّ رمى بهم على قارعة الطّريق بعد أن حقّق أهدافه الإجراميّة أو بعد أن لقي الخسارة وأُرغم على الانسحاب أو الهرب خوفًا من الموت أو الحبس والعقاب.

بعد نجاح السلطات اللّيبيّة في تحرير بلادها من فلول التّنظيم الإرهابيّ داعش، تمّ إحضار كثير من “الضحايا” أمام قضاة التّحقيق ولم يترّددوا لحظةً عن إفشاء حقائق التّنظيم المرّة والقبيحة وعن رواية قصّة انتمائهم إلى التّنظيم والمكوث في كنفه سنين طوال على الرّغم من الأسى والتعذيب والتهويل.

لقد اعتقلت القوات اللّيبيّة امرأةً كانت تنتمي إلى تنظيم داعش بعد فرارها من الجيب الأخير الذي يسيطر عليه التنظيم. وتقول هذه الداعشيّة، إنّها «تأسف بشدّة» للانضمام إلى هذه الجماعة الإرهابيّة، وتتوسّل للسّماح لها بالعودة إلى عائلتها وديارها. كانت واحدة من داعمي داعش عبر الإنترنت، حيث استخدمت وسائل الإعلام الاجتماعية لدعوة الشباب للانضمام إلى هذه الجماعة، لكنّها تقول الآن إنّها ارتكبت «خطأً جسيمًا» عندما غادرت بلادها من أجل تكريس حياتها للتّنظيم.

وتقول إنها تعرضت لغسيل دماغ ما جعلها تقوم بكلّ هذه الأعمال غير الإنسانيّة. كما كان التّنظيم يستغلّ الجهل.