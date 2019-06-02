معتز المهدي يهدي ليبيا انجاز غير مسبوق

أخبار ليبيا 24 – خاص

نجح اللاعب معتز المهدي في تحقيق إنجاز غير مسبوق على المستوى الليبي، وذلك بعد تصدره لائحة ترتيب قائمة هدافي مسابقة دوري أبطال إفريقيا لهذا الموسم وبهذا بات المهدي أول لاعب ليبي يحقق هذا الانجاز.

وسجل مهاجم فريق النصر 7 أهداف خلال منافسات الدور التمهيدي و الدوري الثاني من المسابقة الإفريقية، متفوقًا على نجم الوداد محمد ناهيري واللاعب الوحيد الذي استمر بمنافسته للنهاية عند 5 أهداف بعد فشله في التسجيل بالنهائي.

وتصدر المهدي هدافي إفريقيا، متفوقا على ميدي كاجيري مهاجم سيمبا، وثيمبا زواني مهاجم صن داونز أصحاب 6 أهداف.

وسجل المهدي 4 أهدف في مرمى فريق هلال وأومنها هدفين في الذهاب ومثلهما في الإياب خلال منافسات الدور التمهيدي ، وسجل 3 أهداف في مرمى حوريا كوناكري الغيني منها هدفين ذهاباَ وهدف مباراة الإياب، في الدور الثاني من دوري أبطال إفريقيا .

ويعتبر معتز المهدي صاحب – 26 عاما – من ابرز مهاجمي الدوري الليبي حالياً ، ولعب مع فرق النجمة والأهلي بنغازي، وينشط حالياً مع فريق النصر، وخاض فيما سبق عدى تجارب احترافية ناجحة بداية من الدوري العماني رفقة صلاله وتألق في الدوري الكويتي مع الفحيحيل، سجل معه 19 هدفا في مسابقتي الدوري والكأس.