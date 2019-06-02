ردًا على القوائم الأخيرة المنسوبة لدفاع البرلمان .. الميهوب: جماعة الإخوان المحظورة تحاول زرع الفتنة بين النواب ومكونات الشعب

ردًا على القوائم الأخيرة المنسوبة لدفاع البرلمان .. الميهوب: جماعة الإخوان المحظورة تحاول زرع الفتنة بين النواب ومكونات الشعب

أخبار ليبيا 24 – خاص

نفي رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب طلال الميهوب القائمة المنسوبة للجنة بخصوص تصنيف كيانات وشخصيات إرهابية، متهمة الجيش الإلكتروني لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة بفبركة هذه القوائم بالفوتوشوب.

الميهوب قال إن فبركتهم للقائمة هدفها محاولة الإيقاع بين أعضاء مجلس النواب ومكونات وشرائح المجتمع الليبي، مضيفاً أن القوائم المزورة ضمت أسماء زملاء وطنيين وشخصيات وطنية أخرى لا يمكن تصنيفهم ضمن قوائم الإرهابيين حتى مع الاختلاف معهم سياسياً.

وأوضح رئيس لجنة الدفاع أن الهدف من هذا العمل هو التشويش على قائمة الإرهابيين والكيانات الإرهابية التي ستصدر قريباً وستضم قادة تنظيمي الإخوان المسلمين والليبية المقاتلة والشخصيات والكيانات المرتبطة بتنظيم القاعدة، وذلك بناءً على تصنيف المجلس لهذه الجماعة كإرهابية محظورة.

وأكد على أن لجنة الدفاع لا تعمل إلا بما يردها وبالأدلة من الأجهزة الأمنية الرسمية مثل جهاز المخابرات والمباحث العامة وغيرها من أجهزة الدولة المختصة .