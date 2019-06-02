مؤكدًا إصابة 11 شخص…مصدر طبي: لايوجد قتلى في تفجيرات مدينة درنة

مؤكدًا إصابة 11 شخص…مصدر طبي: لايوجد قتلى في تفجيرات مدينة درنة

أخبار ليبيا24- خاص

كشف مصدر من داخل مستشفي الهريش في مدينة درنة أنه لايوجد أي قتلى خلال التفجير الذي استهدف مقر ات تابعة لغرفة عمليات عمر المختار في المدينة.

وأكد المصدر أن التفجيرين أسفرا عن 11 جريح من أفراد القوات المسلحة نتيجة التفجيرين، لافتا إلى أن إصابتهم طفيفة وحالتهم مستقرة.

وكانت مدينة درنة شهدت في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد انفجارين منفصلين بواسطة سيارة وحقيبة مفخخة.

وذكر مصدر مطلع أن الانفجار الأول ناتج عن سيارة مفخخة نوع شفروليت اللون أسود موضحًا أن الانفجار الثاني ناتج عن حقيبة مفخخة نتج عنه إصابات فقط ولاوجود لقتلى.

وأكد أن الانفجارين متتاليين بالقرب من مقرين تابعين لغرفة عمليات عمر المختار الأول بمحاذاة مدرسة القدس والآخر بمحاذاة معهد البناء والتشييد في حي المغار مقابل مدرسة الضياء .

وأشار المصدر إلى أن أحد الانفجارين كان يستهدف مقر سرية الشهيد “فرج بو لهطي” التي قبضت على الإرهابي والقيادي في تنظيم القاعدة المصري هشام عشماوي ومرافقيه.