بسيارة مفخخة وحقيبة…قتلى وجرحى في درنة

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أخبار ليبيا24- خاص

شهدت مدينة درنة اليوم الأحد انفجارين منفصلين بواسطة سيارة وحقيبة مفخخة والمعلومات الأولية تفيد أن قتيلين وعدد من الجرحيى سقطوا نتيجة الانفجارات.

وذكر مصدر مطلع أن الانفجار الأول ناتج عن سيارة مفخخة نوع شفروليت اللون أسود موضحًا أن الانفجار الثاني ناتج عن حقيبة مفخخة نتج عنه إصابات فقط ولاوجود لقتلى.

وأكد أن الانفجارين متتاليين بالقرب من مقرين تابعين لغرفة عمليات عمر المختار الأول بمحاذاة مدرسة القدس والآخر بمحاذاة معهد البناء والتشييد في حي المغار مقابل مدرسة الضياء .

وأشار المصدر إلى أن أحد الانفجرين كان يستهدف مقر سرية الشهيد “فرج بو لهطي” التي قبضت على الإرهابي والقيادي في تنظيم القاعدة المصري هشام عشماوي ومرافقيه.

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