نجاح كبير واكب بطولة سبورت أولمبيك للكاراتيه 

أخبار ليبيا 24 – خاص

اختتمت بطولة سبورت أولمبيك الرمضانية للفئات السنية للكارتية، أمس الجمعة، والتي أقيمت بمقر النادي بالمدينة الرياضية في بنغازي.

وقال المدرب عبدالمولى الوحيشي لـ”أخبار ليبيا 24″، إن البطولة شهدت مشاركة 150 رياضيًا من مختلف الأعمار، موضحًا أن هذه البطوله تأتي ضمن خطة النادي لأختيار عناصر الفريق الذي سيخوض المعسكر التدريبي في جمهورية مصر العربية في أواخر الشهر الحالي.

وجاءت نتائج البطولة على النحو التالي:

-مواليد 2014 ..

الأول مراد محمد صالح والثاني فتحي جمال فتحي والثالث محمود أسامه بوزقية.

-مواليد 2012 و2013 ..

جاء في الترتيب الأول يوسف هيثم الزغيد والثاني علي أسامة علي والثالث أحمد طارق.

-مواليد 2010 و2011..

جاء الأول مؤيد خالد سليمان والثاني صالح صالح سعيد والثالث مراد محمد صالح.

-مواليد 2008 و2009..

الأول المعتصم بالله محمد مخلوف والثاني حسن موفق بلعون والثالث ابتهال عبدالفتاح عمر.

-مواليد 2006 و2007..

الأول زكريا عادل رابح والثاني طه مفتاح السحاتي والثالث محمد علي ميلاد.

-مواليد 2002 و2004 و2005 ..

الأول محمد خالد سليمان والثاني أيوب عادل رابح والثالث محمد قيس بن حميد.

وفي الختام كذلك جرى اختيار أفضل لاعبين، إذ جاء أفضل لاعب في مواليد 2011 و 2010 معتز اسامه المرغني، فيما حاز على هذا اللقب في مواليد 2009 و2008 و2007 و2006 غفران سالم عمر.

ونال لقب أفضل لاعب في مواليد 2005 و2004 و2003 محمد خالد سليمان.