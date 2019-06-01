مقتل شخصين وسرقة السيولة النقدية المخصصة لمحلة الجديد بسبها

أخبار ليبيا 24 – خاص

قتل شخصين صباح اليوم السبت بحي الجديد وسط سبها على يد عصابة مسلحة مجهولة الهوية.

وقال رئيس المجلس المحلي لحي الجديد علي الشريف – لأخبار ليبيا24 – إن المسلحين قاموا بقتل عضوي محلي منطقة الجديد بسبها الذين يعملان متطوعين في لجنة توزيع السيولة بالمجالس المحلية؛ بعد ان كانوا خارجين من المصرف التجاري ومعهم مبلغ ثمانمائة وأربعون ألف دينار.

وأضاف الشريف بان العصابة التي تستقل سيارة هايلوكس بيضاء اللون ومعتمة الزجاج أطلقت النار مباشرة على المندوبين وسرقت المبلغ المالي، مشيرًا إلى أن الحادث وقع قرب جزيرة عبدالكافي، لافتًا إلى أن قوات الأمن تلاحق الجناة .

يذكر أن المجالس المحلية بسبها تستلم صكوك سكان المحلات لسحبها وإحضار القيم المتفق عليها لتخفيف أزمة ازدحام على المواطنين أمام المصارف.